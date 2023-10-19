Продюсер Пригожин назвал уехавшую из России Пугачеву «поистине народной певицей»

Продюсер Пригожин: Пугачева продолжит собирать аншлаги, если вернется в Россию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева оставила большой след в отечественной музыке, поэтому артистка продолжит собирать аншлаги, если вернется в Россию. Слова шоумена приводит «Мир новостей».

«Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей. И это абсолютная правда», — заявил Пригожин.

Он добавил, что уехавшая из России 74-летняя исполнительница давно сформировала из своего имени бренд, за которым внимательно следят люди. Продюсер также назвал Пугачеву «поистине народной певицей».

Ранее Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором. По его словам, артистка стремилась быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе.