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20:04, 19 октября 2023Культура

Продюсер Пригожин назвал уехавшую из России Пугачеву «поистине народной певицей»

Продюсер Пригожин: Пугачева продолжит собирать аншлаги, если вернется в Россию

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева оставила большой след в отечественной музыке, поэтому артистка продолжит собирать аншлаги, если вернется в Россию. Слова шоумена приводит «Мир новостей».

«Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Ведь Пугачева выступала в этой стране на протяжении огромного количества лет, и произведения, которые она спела за годы своей профессиональной деятельности, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей. И это абсолютная правда», — заявил Пригожин.

Он добавил, что уехавшая из России 74-летняя исполнительница давно сформировала из своего имени бренд, за которым внимательно следят люди. Продюсер также назвал Пугачеву «поистине народной певицей».

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Ранее Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором. По его словам, артистка стремилась быть единственным исполнителем в российском шоу-бизнесе.

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      Сергей Равин
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