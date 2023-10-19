Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией

Путин назвал отстранение спортсменов из России этнической дискриминацией

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении представителей страны от международных спортивных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал это этнической дискриминацией. «Мы узнали, что приглашение на Иры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил Путин.

13 сентября Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — сказал глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.