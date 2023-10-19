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13:18, 19 октября 2023Спорт

Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией

Путин назвал отстранение спортсменов из России этнической дискриминацией

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался об отстранении представителей страны от международных спортивных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал это этнической дискриминацией. «Мы узнали, что приглашение на Иры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами», — заявил Путин.

13 сентября Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году. «Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — сказал глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Алексей Гусев
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