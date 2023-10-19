Сексолог дала совет нерешительным любовникам

Психолог и сексолог Лори Минц назвала пять способов, как ненавязчиво предложить партнеру заняться сексом. Ее советы нерешительным любовникам приводит Men's Health.

Минц подчеркнула, что абсолютно нормально чувствовать смущение, предлагая заняться сексом. Она объяснила, что в такие моменты человек боится получить отказ и становится уязвимым. Чтобы избежать необходимости прямо говорить об интимной близости, сексолог посоветовала начать с невербальных сигналов — объятий и поцелуев. Еще один хороший способ — писать эротические записки или онлайн сообщения.

При этом Минц считает, что эффективнее всего не намекать на секс, а честно разговаривать о нем. Она предупредила, что беседовать на такие темы лучше за пределами спальни. «Расскажите друг другу, как вам нравится начинать секс. Также договоритесь о способе мягко отказываться от него», — дала она совет.

Сексолог добавила, что можно дать партнеру понять о своем желании с помощью напоминания об общих эротических воспоминаниях. «Говорите о себе. Например, скажите, что вспоминали какой-то момент из вашей сексуальной жизни и были бы рады повторить его прямо сейчас», — говорит Минц. Также она считает, что на интимную близость можно намекнуть с помощью комплиментов.

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