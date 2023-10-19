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23:39, 19 октября 2023Спорт

Стало известно местонахождение пропавшего футболиста «Милана»

В «Норрчепинге» заявили, что футболист «Милана» Эмиль Робак нашелся

Фото: Marco Luzzani / Getty Images

Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон рассказал о местонахождении Эмиля Робака, нападающего итальянского «Милана», выступающего на правах аренды за шведский клуб. Об этом стало известно Expressen.

Мартинссон заявил, что футболист нашелся, отметив, что он встречался с ним ранее 19 октября. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Мать Робака также подчеркнула, что уже общалась с игроком, однако отказалась комментировать его отсутствие.

О пропаже форварда стало известно ранее 19 октября. Отмечалось, что родственники и представители клуба ничего не знали о местонахождении игрока в течение последних 14 дней. Футболист не появлялся на тренировках, связаться с ним не удавалось.

Арендное соглашение «Милана» с «Норчепингом» истекает в начале ноября, после этого 20-летний игрок обязан вернуться в расположение итальянской команды. В нынешнем сезоне он провел три матча в чемпионате Швеции, в которых не отметился результативными действиями.

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      Анастасия Борисова
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