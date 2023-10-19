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15:47, 19 октября 2023Культура

Театр основателя группы «Парк Горького» закрыли после расправы над его близкими

Театр основателя «Парка Горького» Намина закрыли после расправы над его близкими

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Театр основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина закрыли в Москве после расправы над его тещей и сыном. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ».

По данным телеканала, дверь в культурное учреждение закрыли на замок, а также повесили объявление о случившейся трагедии. Несмотря на это, запланированная на сегодняшний вечер постановка в театре состоится. Известно, что Намин не принимает в ней участия.

Утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. По подозрению в совершении преступления задержан приемный сын Намина — 39-летний Роман. При этом мужчина сам вызвал полицейских на место преступления.

Позже в Центре Стаса Намина рассказали подробности отношений артиста с приемным сыном.

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    Анастасия Астахова
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