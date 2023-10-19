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10:35, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Приложение банка «Тинькофф» снова стало доступно в App Store

«Тинькофф» сообщил, что приложение банка снова стало доступно в App Store

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Приложение банка «Тинькофф» снова стало доступно в магазине App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

«Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store (...). С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на iPhone или другом iOS-устройстве», — рассказали в организации.

В публикации приводится ссылка, при переходе по которой открывается страница приложения DocStorage в App Store. В описании указано, что это «удобное приложение для хранения документов».

В августе сообщалось, что приложение банка стало невозможным для скачивания из магазина Google Play.

Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store в марте. Это произошло после того, как в феврале Евросоюз ввел санкции в отношении организации. Также в санкционный список попали Альфа-Банк и Росбанк.

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    Евгения Наумова
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