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20:35, 19 октября 2023Спорт

Туктамышева оценила вероятность согласования эротической фотосессии с бойфрендом

Туктамышева заявила, что не согласовывала бы с бойфрендом эротическую фотосессию

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» оценила вероятность согласования эротической фотосессии с бойфрендом.

Спортсменка заявила, что не стала бы спрашивать о подобных вещах. «Если бы он сказал нет? Значит, такого мужика мне не надо. Это что такое? Кто может мне запретить что-то сделать?» — задалась вопросом она. Туктамышева подчеркнула, что женское тело — прекрасно, поэтому его можно показывать.

18 октября сообщалось, что Туктамышева хочет сделать паузу в соревнованиях в сезоне-2023/2024. Она пояснила, что хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

В феврале 2021 года Туктамышева снялась в эротической фотосессии для Maxim. Журнал назвал спортсменку секс-символом фигурного катания, а ее фигуру — сводящей с ума.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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      Анастасия Борисова
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