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13:02, 19 октября 2023Интернет и СМИ

В Иране назвали удар по больнице в секторе Газа началом больших событий

Иранский журналист Муаззин: удар по больнице является началом больших событий

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Иранский журналист Хаял Муаззин заявил, что после удара по больнице в секторе Газа о мире или дипломатических переговорах между Палестиной и Израилем не может быть и речи. Своим мнением на этот счет он поделился с «Царьградом».

По его словам, после атаки на госпиталь у людей возникло огромное чувство злобы и ненависти к тем, кто ее устроил. Журналист уверен, что, даже если президент Палестины Махмуд Аббас пойдет на заключение соглашения, это не означает, что палестинский народ его поддержит.

«И весь мир знает, что у ХАМАС нет таких мощных ракет, но это дело рук сионистского режима. Я думаю, что этот инцидент является началом больших событий, которые произойдут», — высказал свое мнение Хаял Муаззин.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Сообщалось о 800 жертвах удара.

Палестина назвала атаку «военной резней» со стороны Израиля. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела расследование бомбардировки больницы в Газе и представила доказательства непричастности к этому происшествию. Президент США Джо Байден заявил, что удар по госпиталю могла нанести случайная ракета, выпущенная террористической группировкой в Газе.

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