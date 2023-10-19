Винер двумя словами описала Путина

Глава ВФХГ Винер назвала Владимира Путина демократичным и лояльным человеком

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер двумя словами описала президента России Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер назвала Путина демократичным и лояльным человеком. «Он никогда не диктует ничего, вот и все», — подчеркнула она. Глава ВФХГ добавила, что ВФХГ отказалась от допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе самостоятельно, так как условия участия в турнире были позорными.

13 октября Винер критически оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России. Она предложила России первой отказаться от участия в Олимпийских играх.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.