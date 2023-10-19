Врач предупредила об опасных последствиях одного бессимптомного заболевания

Геморрой долгое время может развиваться бессимптомно, из-за чего пациенты не сразу обращаются за медицинской помощью, рассказала колопроктолог, хирург «СМ-Клиника» Анастасия Травникова. В разговоре с «Лентой.ру» врач предупредила об опасных последствиях этого заболевания.

В первую очередь колопроктолог объяснила, что при прогрессировании болезни геморроидальные узлы увеличиваются и выпадают каждый раз, когда человек идет в туалет. Если не начать лечение, выпадение будет происходить при любом напряжении мышц живота и тазового дна: при кашле, чихании или ходьбе.

При запущенном геморрое может появиться кровотечение. Его степень может быть различной — от нескольких капель на туалетной бумаге до выраженных, превышающих объем 100-200 миллилитров за раз. При переполнении кровью геморроидальный узел может лопнуть, что приведет к массивному кровотечению и даже летальному исходу. В подобной ситуации требуется немедленная медицинская помощь Анастасия Травникова колопроктолог, хирург

Еще одним осложнением нелеченного геморроя врач назвала трещины прямой кишки. При этом она подчеркнула, что повреждения в этом месте заживают долго, а из-за постоянного контакта с калом появляется риск заражения и развития гнойных осложнений. Кроме того, при запущенной форме геморроя возрастает риск тромбоза, некроза, недержания кала и ущемления узлов, а также криптита — воспаления в складках анального канала.

«Многие знают о раке прямой кишки и анального канала как о самостоятельном, не связанном с геморроем заболевании. Однако на практике мы встречаем развитие рака анального канала как осложнение тяжелой стадии геморроя, когда происходит постоянный контакт слизистой внутренних геморроидальных узлов с внешней средой», — добавила Травникова.

Также можно выделить осложнения геморроя без лечения, влияющие на либидо и потенцию, развитие инфекций половых органов и ухудшающие интимную жизнь у мужчин и женщин

Анастасия Травникова колопроктолог, хирург

«Не занимайтесь самолечением, не давайте советов по поводу лечения геморроя родным и близким без осмотра врача. Геморрой — это небезопасное заболевание, как считают многие люди», — призвала врач.

Ранее колопроктолог Сергей Бровиков предостерег от долгого сидения в туалете. В туалете можно проводить не более пары-тройки минут, иначе возникает риск развития геморроя, предупредил врач.