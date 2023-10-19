WhatsApp объявил о запуске новой функции. Что стало доступно в одном из любимых мессенджеров россиян?

В WhatsApp появилась возможность одновременно использовать несколько аккаунтов

В мессенджере WhatsApp, принадлежащем компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), появилась новая функция: теперь пользователи могут использовать два аккаунта одновременно. Об этом сообщается в четверг, 19 октября, в официальном блоге компании.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — объявили о запуске новой функции представители сервиса.

Чтобы завести второй аккаунт, пользователям потребуется еще один номер телефона и сим-карта, добавили в компании. Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».

WhatsApp анонсировал четвертую новую функцию с начала осени

Ранее сообщалось о другой новой функции, которая появилась в WhatsApp. Как рассказали специалисты портала WABetaInfo, в приложение мессенджера для устройств на базе iOS внедрили возможность вручную переключаться между режимами записи аудио- и видеосообщений.

Кроме того, стало известно, что в WhatsApp появится возможность защиты чатов с помощью пароля. Защищенные чаты будут располагаться отдельно от других. Чтобы получить к ним доступ, нужно будет ввести секретный код или свои биометрические данные. Такой способ улучшит конфиденциальность переписок в WhatsApp, и даже если кто-то получит доступ к чужому смартфону, он не сможет проникнуть в защищенный паролем чат. Функция будет доступна в бета-версии 2.23.21.8.

Ранее мессенджер анонсировал другое нововведение. В WhatsApp пообещали добавить виртуальных ассистентов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). С их помощью пользователи смогут создавать качественный контент. Также у них будет возможность консультироваться с помощниками по разным вопросам. При этом отмечалось, что компания будет иметь доступ к сообщениям помощника.

Российским чиновникам порекомендовали отказаться от WhatsApp

Руководство МВД России приказало сотрудникам полиции удалить или переименовать рабочие чаты, созданные в WhatsApp. В качестве альтернативы стражам порядка предложили перейти в Telegram. Однако в некоторых регионах сотрудникам разрешили оставить группы в WhatsApp, но попросили переименовать их, чтобы со стороны было непонятно, что они связаны с МВД.

В сентябре школьным учителям в Дагестане рекомендовали отказаться в работе от использования иностранных мессенджеров, включая WhatsApp. Предполагается, что учителя перейдут с WhatsApp на российские аналоги. В частности, им рекомендуют использовать платформу «Сферум», разработанную Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта «Образование».

В школах Свердловской области и вовсе полностью запретили использование WhatsApp и Telegram. Учителям запретили вести классные чаты и рабочие переписки прежними способами — их обещали перевести на отечественные мессенджеры.