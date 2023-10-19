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17:28, 19 октября 2023Среда обитания

Блокировку сделок с жильем для россиян в Финляндии объяснили

Минобороны Финляндии заблокировало три сделки с жильем с участием россиян

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Власти Финляндии объяснили свое решение заблокировать сделки с жильем с участием россиян. Как сообщает газета Ilta Sanomat со ссылкой на Минобороны страны, это связано с соображениями безопасности.

Как указали в ведомстве, такое разрешение способно нанести угрозу обороне финской территории. «Приобретение недвижимости, о котором идет речь, может рассматриваться как препятствующее организации национальной обороны или наблюдению и защите территориальной целостности», — сказано в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что по решению министерства были заблокированы сделки с двумя объектами недвижимости в Руоколахти и еще одного — в Китеэ, причем оба города находятся на юге страны, недалеко от границы с Россией.

Ранее в октябре стало известно, что кабмин Финляндии намерен облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам, до конца срока своих полномочий в 2027 году. В материале YLE уточняется, что собственники жилья из России стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, участились случаи взыскания. Помимо этого, в силу отсутствия почтового сообщения имеются проблемы с уведомлением собственников о задолженностях.

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    Полина Кислицына
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