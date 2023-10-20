Чимаев раскрыл смысл прозвища «Борз»

Боец Чимаев рассказал, что прозвище «Борз» помогает ему почувствовать традиции

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в интервью YouTube-каналу Nina Drama раскрыл смысл прозвища «Борз».

Чимаев рассказал, что его прозвище переводится с чеченского как «Волк». «Они едят мясо, как и я. Едят кого-то. Любят кровь, как и я. Когда я был маленьким, мой брат называл меня волком», — поделился он. Боец рассказал, что прозвище помогает ему вернуться домой и почувствовать традиции.

22 сентября стало известно, что Чимаев отказался от гражданства Швеции. Теперь он будет представлять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и грозненскую команду «Ахмат».

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, а в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.