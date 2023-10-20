Среда обитания
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17:58, 20 октября 2023Среда обитания

Назван простой способ защитить продукты от пищевой моли

«БелНовости»: защитить продукты от пищевой моли поможет лаванда

Фото: volant / Unsplash

Защитить продукты от пищевой моли поможет ряд растений. Простой способ избавиться от вредителей в доме назвали эксперты портала «БелНовости».

При обнаружении пищевой моли в первую очередь необходимо выбросить все зараженные продукты. Далее следует тщательно вымыть и проветрить места, где были обнаружены насекомые. Аналогичную процедуру также желательно провести в остальных местах хранения пищевых продуктов.

Чтобы дополнительно обезопасить себя от повторного появления моли, эксперты советуют протереть поверхности уксусным раствором, а также положить в шкафчики лаванду, лавровый лист, табак или корки от цитрусовых. Запахи этих растений отпугивают этот вид насекомых.

Специалисты напомнили, что крупами, мукой, кондитерскими и макаронными изделиями лучше не закупаться впрок. Кроме того, такие продукты необходимо хранить только в закрытых емкостях.

Ранее россиянам назвали способ избавиться от плодовых мушек в квартире. Для этого потребуется соорудить ловушку из уксуса и меда, из которой насекомые не смогут выбраться.

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      Александра Качан
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