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09:14, 20 октября 2023Мир

Президент Нигера попытался сбежать

Monde: мятежники сообщили о попытке побега свергнутого президента Нигера Базума

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум совершил попытку побега из-под стражи, заявил представитель мятежников полковник-майор Амаду Абдраман. Его цитирует газета Le Monde.

По словам Абдрамана, нигерский лидер попытался сбежать со своей семьей, двумя поварами и охранниками в убежище на окраине Ниамея, куда организаторы побега намеревались послать «вертолеты, принадлежащие иностранной державе». Как указал представитель хунты, «главные исполнители и сообщники» президента арестованы.

Ранее сообщалось, что Франция начала выводить свои войска из Нигера.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла Базума.

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      Глеб Бажуткин
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