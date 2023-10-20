Президент Нигера попытался сбежать

Monde: мятежники сообщили о попытке побега свергнутого президента Нигера Базума

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум совершил попытку побега из-под стражи, заявил представитель мятежников полковник-майор Амаду Абдраман. Его цитирует газета Le Monde.

По словам Абдрамана, нигерский лидер попытался сбежать со своей семьей, двумя поварами и охранниками в убежище на окраине Ниамея, куда организаторы побега намеревались послать «вертолеты, принадлежащие иностранной державе». Как указал представитель хунты, «главные исполнители и сообщники» президента арестованы.

Ранее сообщалось, что Франция начала выводить свои войска из Нигера.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Тогда президентская гвардия захватила и свергла Базума.