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21:28, 20 октября 2023Мир

Россия остановила приграничное сотрудничество с Финляндией

Россия остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что соглашение между правительством РФ и правительством Финляндской Республики было подписано 13 апреля 2012 года. Российскому МИД поручено уведомить вторую сторону о принятом решении.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. 8 октября эту магистраль между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

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      Юлия Мискевич
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