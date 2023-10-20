Россия остановила приграничное сотрудничество с Финляндией

Россия остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что соглашение между правительством РФ и правительством Финляндской Республики было подписано 13 апреля 2012 года. Российскому МИД поручено уведомить вторую сторону о принятом решении.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. 8 октября эту магистраль между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.