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19:23, 20 октября 2023Мир

Следователи ЧП на Balticconnector выделили основного подозреваемого

Полиция: роль судна Newnew Polar Bear в деле Balticconnector будет уточняться

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

В ходе расследования по делу о повреждениях на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией следователи будут уточнять роль судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга в возможной причастности к ЧП, говорится в сообщении Центрального бюро криминальной полиции Финляндии на официальном сайте

«В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что курс движения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадают со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна», — уточнили следователи.

Ранее президент Латвии предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. 8 октября эту магистраль между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что связался с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector.

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      Виктория Кондратьева
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