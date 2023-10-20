Следователи ЧП на Balticconnector выделили основного подозреваемого

Полиция: роль судна Newnew Polar Bear в деле Balticconnector будет уточняться

В ходе расследования по делу о повреждениях на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией следователи будут уточнять роль судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга в возможной причастности к ЧП, говорится в сообщении Центрального бюро криминальной полиции Финляндии на официальном сайте

«В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что курс движения судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга совпадают со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна», — уточнили следователи.

Ранее президент Латвии предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector. 8 октября эту магистраль между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки газа. Позже в Финляндии заявили, что причиной утечки стало внешнее воздействие.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что связался с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector.