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17:07, 20 октября 2023Спорт

Тренер рассказал об упражнениях для избавления от боли в тазобедренных суставах

Тренер Иванов советует укреплять мышцы бедра для избавления от боли в суставах

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал об упражнениях для избавления от боли в тазобедренных суставах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепление внутренних и наружных мышц бедра», — пояснил Иванов. Он подчеркнул, что перед началом любой тренировки важно разогреться и растянуть мышцы.

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Для избавления от болезненных ощущений в суставах специалист посоветовал делать приседания и боковые выпады, начиная с 5-10 повторений на каждую ногу. Еще одно полезное упражнение — вращение ноги из положения лежа. Для этого необходимо поднять одну ногу вертикально, чтобы носок был направлен в потолок, другую удерживать на полу неподвижно. Затем медленно описать 5-10 кругов поднятой ногой по часовой стрелке и против часовой, повторить движение с другой стороны.

Укрепить мышцы бедра, по словам Иванова, поможет четырехточечный угол. Исходное положение — стоя на четвереньках, ладони под плечами. Нужно поднять правую ногу и согнуть ее в колене до угла в 90 градусов, затем плавно выполнить поднятой правой ногой несколько движений вперед-назад и повторить упражнение с другой ногой.

Кроме того, эксперт отметил пользу растяжки. Лежа на спине он порекомендовал подтянуть правую ногу и установить стопу на левое колено (левая нога лежит неподвижно на полу), зафиксировав это положение на несколько секунд, затем проделать аналогичное движение с другой стороны. В положении сидя — вытянуть ноги и аккуратно наклониться вперед, ощущая растяжение в бедрах.

8 октября фитнес-тренер Анастасия Исаенко перечислила пять лучших видов осенней активности. Она посоветовала скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде, бег, игровые виды спорта и силовые тренировки на уличных площадках.

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      Андрей Стрельцов
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