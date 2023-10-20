Гонка вооружений и ядерная война: чего боятся в мире после решения России отозвать ратификацию запрета ядерных испытаний

«Лента.ру» публикует реакцию мировых СМИ на решение Госдумы о ДВЗЯИ

В России приняли в третьем чтении проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вскоре после этого стало известно, что США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, а власти Грузии заявили о подготовке к возможному применению ядерного оружия в регионе. В материалах, вышедших в СМИ, журналисты и аналитики рассуждают о том, к чему может привести эта ситуация.

АP: «Россия бросает вызов»

Сотрудники международного агентства Associated Press (AP) побеседовали с директором по исследованиям международной безопасности аналитического центра Chatham House Патрицией Люис. По ее мнению, Россия своим решением бросает вызов законодательству о контроле над вооружениями.

При этом эксперт заметила, что Москва, несмотря на закон об отзыве ратификации, не выходит из договора. Россия по-прежнему будет соблюдать его условия, считает Люис.

Bloomberg: «Может привести к дальнейшей эскалации ситуации в мире»

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков заявило, что испытания на ядерном полигоне в США могут быть расценены Россией как ответ на отзыв ратификации договора. В результате это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, «особенно учитывая глубокую вражду между США и Россией, которая усугубилась из-за конфликта на Украине», пишет издание.

В течение следующих нескольких дней в Кремле могут заявить, что американцы проводят испытания и у них нет возможности проверить, что эти испытания не являются ядерными Павел Подвиг Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в разговоре с Bloomberg

Госдума приняла в третьем чтении проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

The Guardian: «Россия может предпринять шаги по возобновлению ядерных испытаний»

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, напомнило британское издание The Guardian. Отмечается, что документ направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия в любом месте в мире.

Широко распространены опасения, что Россия может предпринять шаги по возобновлению ядерных испытаний, чтобы попытаться отбить у Запада охоту продолжать оказывать военную поддержку Украине The Guardian

Reuters: «Усилили ядерную напряженность»

Международное агентство Reuters в своем материале об отзыве ратификации договора напомнило, что президент России Владимир Путин ранее, высказываясь на эту тему, заявил, что Москва может повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами (США подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ — прим. «Ленты.ру»).

Этот шаг (отзыв ратификации договора — прим. «Ленты.ру») — часть серии действий и заявлений России, которые усилили ядерную напряженность в отношениях с Западом с начала конфликта на Украине Reuters

Как отмечается в статье, в России ранее заверили, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Вместе с тем, как сочло Reuters, такой шаг может обеспечить Москве законную возможность сделать это.

Hindustan Times: «Начало новой гонки ядерных вооружений»

Индийская газета Hindustan Times в своем материале об отзыве ратификации договора указала, что гипотетическое возобновление ядерных испытаний Россией, США или Китаем может ознаменовать «начало новой гонки ядерных вооружений между крупными державами».

Россия утверждает, что ее цель — восстановить равенство с Соединенными Штатами, которые подписали договор 1996 года, однако так и не ратифицировали его, и что Москва не возобновит [ядерные] испытания, пока этого не сделает Вашингтон Hindustan Times

Принятие проекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ Госдумой может привести к началу гонки ядерных вооружений, считают СМИ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В статье подчеркивается, что постсоветская Россия ни разу не проводила ядерные испытания. «Советский Союз в последний раз проводил их в 1990 году, а США — в 1992 году. (...) В XXI веке ни одна страна, за исключением Северной Кореи, не проводила испытание, включающее ядерный взрыв», — указали в Hindustan Times.