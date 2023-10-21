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07:32, 22 октября 2023Спорт

Названы лучшие способы накачать пресс

Фото: Ly4ezarnaya / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Vesti.kz назвали лучшие способы накачать пресс. Об этом сообщается в материале издания.

По информации издания, для укрепления пресса достаточно тренироваться 2-3 раза в неделю, для «кубиков» на животе — каждый день. Отмечается, что при чрезмерной усталости или боли нужно прервать процесс. Кроме того, следует включать различные упражнения для пресса и менять интенсивность тренировок.

Перед началом новой программы тренировок всегда рекомендуется проконсультироваться с тренером или врачом, особенно если у человека есть медицинские проблемы или ограничения. Также важно обратиться к инструктору или использовать видеоуроки, чтобы научиться правильной технике выполнения упражнений.

13 сентября фитнес-эксперт Анна Полякова раскрыла способ накачать пресс для ленивых. Специалист посоветовала делать скручивания по 20 раз в 3 подхода. Также она предложила усложненный вариант — подъем корпуса с небольшими скручиваниями.

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      Анастасия Борисова
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