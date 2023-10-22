Махачев обратился к Волкановски после защиты титула

Боец MMA Махачев назвал Волкановски настоящим чемпионом после победы на UFC 294

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев обратился к австралийцу Александру Волкановски после победы на турнире UFC 294. Запись доступна в YouTube-канале промоушена.

Спортсмен назвал соперника настоящим чемпионом. «Я говорил вам, вам нужно потушить свет, чтобы победить его. Он — настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается», — заявил он. Также Махачев поблагодарил австралийца.

Поединок между Махачевым и Волкановски прошел 21 октября в Абу-Даби и стал главным событием турнира UFC 294. Российский спортсмен нокаутировал соперника в первом раунде и во второй раз защитил титул чемпиона в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при 3 поражениях.