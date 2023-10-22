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22:54, 22 октября 2023Мир

Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

Премьер-министр Нетаньяху: Макрон прибудет в Израиль 24 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера в соцсети Х (бывший Twitter).

Там сообщили, что французский лидер посетит Израиль 24 октября. «Канцелярия Нетаньяху подтверждает: президент Франции Макрон приземлится в Израиле во вторник», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Рютте прибудет в Израиль в понедельник, 23 октября.

Ранее Эммануэль Макрон попросил Биньямина Нетаньяху воздержаться от аннексии Западного берега реки Иордан.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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