Подвергшегося издевательствам в детдоме подростка переведут в другое учреждение

Подростка, которого избили в детдоме под Омском, переведут в другое учреждение

Девочку-подростка, которую избивали и заставляли мыть туалет, снимая процесс на видео, переведут из дома детства в Большеуковском районе Омской области в другое учреждение, подведомственное министерству образования региона. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина в разговоре с Telegram-каналом «Подъем».

Она добавила, что за последнее время случаев избиения в детских домах Омской области не наблюдалось.

«Создана рабочая группа по проверке учреждения, выезд специалистов и экспертов будет осуществлен завтра. Выводы будут после проверки», — заявила Степкина.

Ранее бывший воспитанник детского дома «Большеуковского дома детства» в Омской области, где сняли на видео издевательства над девочкой-подростком, рассказал об условиях, в которых жили дети. По его словам, воспитатели детдома прибегают к физическому насилию и «ломают детям психику».

В воскресенье, 22 октября, стало известно, что в Омской области началась проверка детских домов после публикации видео с избиением девочки.