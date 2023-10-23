65-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков

Блогерша Аделина (фамилия неизвестна) зрелого возраста примерила откровенные наряды и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах 65-летняя инфлюэнсерша с никнеймом flygrannybk предстала в черном классическом платье с открытыми плечами и туфлях в тон на тонком каблуке. Помимо этого, юзерша продемонстрировала фигуру в ярко-розовом облегающем платье без бретелей и с открытой зоной декольте. По словам женщины, данный наряд она носила, когда ей было 20 лет.

Ролик стал вирусным, набрав более 100 тысяч просмотров. Подписчики оценили внешность Аделины в комментариях под постом. «У красоты нет возраста. Вы великолепна», «Ты выглядишь просто потрясающе», «Ты не старше, а лучше!», «Вы потрясающая и очень красивая!» — написали они.

Ранее в октябре 51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в прозрачном наряде. В рамках фотосессии звезда примерила наряд, состоявший из красных предметов гардероба. Так, она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.