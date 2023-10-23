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18:18, 23 октября 2023Экономика

Продажи запчастей для автомобилей в России резко выросли

«ВсеИнструменты.ру»: продажа автозапчастей в России в октябре выросла в 2,6 раза

Фото: Robert Laursoo / Unsplash

С начала октября продажи запчастей для автомобилей в России выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в некоторых регионах речь идет о росте почти в три раза. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщает РИА Новости.

Наиболее серьезное увеличение зафиксировано в Самаре (плюс 283 процента), Челябинске (плюс 237 процентов) и Воронеже (плюс 235 процентов). Чаще всего покупают свечи зажигания, резинки для щеток, масляные и топливные фильтры. Средний чек на покупку автосервисного оборудования вырос на 7 процентов, до 1950 рублей, что сравнимо с общей инфляцией.

Немногим меньше, в 2,5 раза, выросли продажи аксессуаров в салон — это вакуумные присоски, уплотнительные материалы, стеклодомкраты и ароматизаторы. В этой категории активнее всех проявляют себя жители Перми (рост в 3,9 раза), Воронежа (3,8 раза), Волгограда (3,3 раза), Новосибирска (в 3,2 раза) и Ростова-на-Дону (в 2,9 раза).

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Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в России было куплено 509,5 тысячи подержанных автомобилей, что на десять процентов больше, чем за тот же период прошлого года, хотя по сравнению с августом продажи упали на восемь процентов. Почти четверть рынка (23 процента) заняла Lada, далее идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Вместе с тем спрос на китайские автомобили вырос более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Общий спрос на новые автомобили за тот же период упал на 11 процентов за счет марок из недружественных государств.

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      Платон Щукин
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