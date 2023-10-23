Спрос на китайские машины резко вырос в России

MAED: спрос на китайские машины вырос в России с 2021 года на 336%

Спрос на китайские автомобили вырос в России более чем в три раза по сравнению с данными 2021 года. Соответствующими выводами поделились аналитики онлайн-школы в сфере маркетинга MAED (входит в Ultimate Education). Результаты проведенного ими исследования поискового спроса в автомобильной отрасли поступили в «Ленту.ру».

Наибольший прогресс интереса со стороны россиян замечен в отношении автомобилей марки JAC — на 165 процентов. Спрос на автомобили марки Geely и Chery вырос на 124 и 70 процентов соответственно. В то же время интерес к продукции западного автопрома снизился, пусть и не столь значительно — к Mercedes на 15 процентов, BMW на 8 процентов, Skoda — на 29 процентов.

Отмечается, что в целом интерес россиян к китайским автомобилям вырос с конца 2021 года на 336 процентов, при этом общий спрос на машины в стране, согласно материалам исследования, за этот же период снизился на 11 процентов.

Ранее стало известно, что 64 процента опрошенных россиян назвали китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным иномаркам. Немногим менее 60 процентов респондентов отметили, что за последнее время качество китайских автомобилей стало лучше и заявили о преодолении предубеждения к этим машинам. В 2022 году китайские автоконцерны рекордно заработали в России, получив в сумме 79 миллиардов рублей и увеличив выручку почти вдвое.