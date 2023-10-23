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13:21, 23 октября 2023Мир

Глава МИД Израиля выступит в ООН с родственниками заложников ХАМАС

Глава МИД Израиля Коэн выступит в СБ ООН с родственниками заложников ХАМАС

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Глава МИД Израиля Эли Коэн отправится в Нью-Йорк, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН на тему военного конфликта с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС). Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В МИД еврейской страны сообщили, что Коэн поедет в США вместе с семьями тех израильтян, которых ХАМАС держит в плену. Именно вместе с родственниками похищенных он выступит в СБ ООН, уточнили в министерстве. Ожидается, что он также встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По данным Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212. Отмечается, что оно не является окончательным, так как военные продолжают расследование остальных случаев пропажи людей без вести.

Ранее в октябре стало известно, что ХАМАС может удерживать захваченных во время атаки на Израиль 7 октября заложников в сети подземных туннелей под сектором Газа.

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      Варвара Кошечкина
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