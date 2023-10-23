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12:45, 23 октября 2023Мир

Китай заявил о сотрудничестве с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector

МИД Китая заявил о совместном с Финляндией расследовании ЧП на Balticconnector

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Китай и Финляндия взаимодействуют в расследовании ЧП на газопроводе Balticconnector. О сотрудничестве Пекина и Хельсинки заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории», — отметила дипломат.

Ранее Центральное бюро криминальной полиции Финляндии заявило, что в ходе расследования по делу о повреждениях на газопроводе следователи будут уточнять роль судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга в возможной причастности к ЧП.

Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны газопровода перекрыли. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной повреждения газопровода внешнее воздействие. При этом представители полиции Финляндии заявили, что утечка газа произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.

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      Семен Александров
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