Обнаженную женщину больше двух часов искали в лесу с собаками и беспилотником

В США больше двух часов прочесывали лес в поисках обнаженной женщины

В американском штате Нью-Йорк спасли женщину, которая ушла в лес без одежды. Об этом сообщает сайт Syracuse.com.

Обнаженную женщину заметил на дороге автомобилист, проезжавший мимо около пяти часов утра. Он позвонил в экстренные службы и сообщил об этом. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили на земле одежду, которую сбросила женщина, но ее самой нигде не было.

Помощники шерифа со служебными собаками больше двух часов прочесывали лес, но никого не нашли. После этого к поискам подключили беспилотник, имевшийся в распоряжении офиса шерифа. Спустя пять минут установленная на нем инфракрасная камера зафиксировала контуры человека, лежащего в густом кустарнике.

Как выяснилось, женщина пряталась среди кустов, поэтому ее сразу не заметили. Температура воздуха в этот день составляла около шести градусов Цельсия.

Помощники шерифа выдали женщине одеяла, чтобы она могла согреться, и отвезли в больницу для осмотра. Причина произошедшего не уточняется, однако в правоохранительных органах полагают, что она вряд ли стала жертвой преступления.

Ранее сообщалось, что в Германии туристы встретили голого человека-волка, живущего в лесу уже пять лет. Он сидел с деревянным копьем в руках и выглядел очень обросшим и грязным.