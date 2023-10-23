Проигнорировавших драку с аспирантом-иностранцем инспекторов уволят из полиции

В Екатеринбурге уволят полицейских, проигнорировавших убийство аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге уволят двух инспекторов ДПС, проигнорировавших драку с участием аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает Свердловской области Валерия Горелых.

По словам полковника, материалы дела в отношении полицейских направлены для расследования в следственные органы.

Ранее следователи Екатеринбурга возбудили в отношении инспекторов ДПС уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Драка с участием иностранца, в ходе которой он получил несовместимые с жизнью травмы, произошла 17 августа.