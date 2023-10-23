Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 23 октября 2023Силовые структуры

Проигнорировавших драку с аспирантом-иностранцем инспекторов уволят из полиции

В Екатеринбурге уволят полицейских, проигнорировавших убийство аспиранта УрФУ

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Екатеринбурге уволят двух инспекторов ДПС, проигнорировавших драку с участием аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает Свердловской области Валерия Горелых.

По словам полковника, материалы дела в отношении полицейских направлены для расследования в следственные органы.

Ранее следователи Екатеринбурга возбудили в отношении инспекторов ДПС уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Драка с участием иностранца, в ходе которой он получил несовместимые с жизнью травмы, произошла 17 августа.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В ЦАХАЛ назвали условия отказа от наземной операции в секторе Газа

      Россиянин похитил бывшего мужа сожительницы и увез в лес

      В России разработали первые отечественные FPV-очки

      Стали известны подробности организации СБУ убийства Дугиной

      Врач предупредила россиян об опасности длительной носки резиновых сапог

      Лидеры ЕС решили поддержать призыв ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа

      Москвичка обнаружила в квартире змею

      На Украине накажут родителей за прослушивание группы «Воровайки» их детьми

      Брат Меладзе отреагировал на новость о его разводе с Брежневой из-за политики

      Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ у Вербового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости