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10:25, 23 октября 2023Ценности

Поправлявшую нижнее белье Дженнифер Лопес с поднятым платьем сняли на видео

Кадр: @thecarterb / TikTok

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес сняли на видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте блогера и бизнесмена Картера Грегори.

На размещенных кадрах 54-летняя исполнительница предстала во время подготовки к презентации своей новой коллекции нижнего белья This Is Me Now, созданной совместно с итальянским брендом Intimissimi. Так, звезда находилась в гримерной зоне, где, сидя на стуле, крепила подвязку от ажурных чулок к поясу. При этом она подняла полупрозрачный подол макси-платья марки Zuhair Murad молочного оттенка и продемонстрировала трусы в тон наряду.

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Также знаменитость уложила волосы в небрежный пучок, оставив объемные пряди с обеих сторон лица, и сделала макияж, подчеркнув глаза серебристыми тенями. Образ артистка дополнила серьгами и браслетом с камнями.

Ранее в октябре Дженнифер Лопес также сняли в откровенном виде на публике. Знаменитость вышла на подиум в черном костюме, который состоял из расклешенной мини-юбки и укороченной блузки, украшенной объемными белыми розами. При этом артистка подняла подол наряда и продемонстрировала присутствующим бедра и трусы.

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      Карина Черных
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