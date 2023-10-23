Пытавшегося поджечь центр сбора помощи для СВО россиянина осудили

Жителю Красноярска, пытавшемуся поджечь центр сбора гумпомощи, дали 2 года работ

Суд приговорил к двум годам и трем месяцам исправительных работ жителя Красноярска, пытавшегося поджечь центр сбора помощи для бойцов специальной военной операции (СВО) в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 («Покушение на умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Суд изменил в отношении него меру пресечения на подписку о невыезде.

Судом установлено, что осужденный совершил попытку поджога центра сбора гуманитарной помощи для СВО в Новосибирске ночью 6 марта. Мужчина разбил окно и забросил внутрь муниципального учреждения емкость с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание. Огонь был вовремя потушен, но успел причинить ущерб мэрии на сумму около 125 тысяч рублей. Уточняется, что злоумышленник сделал это за денежное вознаграждение, которое ему пообещали в сети.