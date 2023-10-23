Россиянам перечислили способы обмана при покупке автомобиля

Адвокат Наставшев посоветовал проверить продавца автомобиля перед его покупкой

Для обмана россиян при продаже автомобиля мошенники могут подделать документы на машину, предупредил в разговоре с Life адвокат Филипп Наставшев.

Чтобы избежать подобного обмана, адвокат посоветовал проверить историю авто. Это поможет выявить несоответствия в документах, узнать, возникали ли гарантийные случаи, а также получить информацию о пройденных техобслуживаниях.

Мошенники могут не сказать покупателю о дефектах автомобиля, чтобы продать его по завышенной цене. Недобросовестные продавцы скрывают как серьезные недостатки — проблемы с двигателем или с трансмиссией, так и более мелкие, например царапины или вмятины. Наставшев рекомендовал покупателям самостоятельно провести осмотр машины, чтобы выявить любые скрытые проблемы.

Мошенники также могут создавать фиктивные объявления о продаже автомобилей в интернете, чтобы получить оплату от неопытных покупателей и исчезнуть. Адвокат посоветовал желающим купить автомобиль россиянам проверять продавца и его репутацию. Чтобы убедиться в его надежности, можно поискать отзывы от предыдущих клиентов.

Злоумышленники завышают цену автомобиля, даже если у него нет скрытых дефектов, предупредил адвокат. Также недобросовестные продавцы могут пытаться продать украденный автомобиль. Адвокат посоветовал обращаться к профессиональному консультанту, чтобы оценить стоимость автомобиля, проверить его историю и дать ответы на любые вопросы.

Ранее руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал о способе мошенничества, который злоумышленники могут использовать при оформлении доставки автомобиля из другого региона. Они заинтересовывают россиянина привлекательной ценой, но после получения денег такие компании исчезают.