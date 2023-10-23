69-я параллель
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17:56, 23 октября 202369-я параллель

Российские истребители устроили воздушный бой в стратосфере над Арктикой

Российские истребители МиГ-31 провели учебный бой в стратосфере над Арктикой

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Истребители МиГ-31 Северного флота России устроили учебный воздушный бой в стратосфере над Арктикой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Тренировка прошла на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 2,1 тысячи километров в час. В ходе маневров экипажи двух истребителей успешно выполнили перехват и уничтожение условного противника.

«В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России», — рассказали в пресс-службе флота.

Ранее российский противолодочный самолет Ту-142 Северного флота провел десятичасовое патрулирование над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Подобные вылеты проводятся регулярно, преимущественно с целью уточнения ледовой обстановки в районах Северного морского пути.

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      Константин Лысяков
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