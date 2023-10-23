Россиян предупредили о сильных снегопадах на этой неделе

Синоптик Тишковец: в выходные в Центральной России ожидаются снегопады

К концу этой недели в Центральной России прогнозируются сильные снегопады. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, предстоящая неделя начнется с мощного потепления, а также обложных дождей. Так, в понедельник днем температура составит плюс 6-11 градусов Цельсия. Что касается Московского региона, то сегодня ожидается циклон, который спровоцирует интенсивные осадки — всего 9-11 миллиметров, или примерно 15 процентов от месячной нормы.

Тишковец отметил, что во вторник похолодает, и столбик термометра не поднимется выше плюс пяти градусов, при этом к ливням прибавится мокрый снег. Со среды и до пятницы включительно Центральная Россия попадет под влияние скандинавского антициклона, который принесет метеорологическую зиму с возможной среднесуточной температурой ниже нуля. В эти дни погода будет сухой и довольно солнечной, а температура днем будет составлять плюс один-четыре градуса Цельсия, ночью — до нуля-минус пяти. «Появятся ощущения неотвратимого наступления очередного климатического сезона, которое усугубится к концу недели, когда в выходные зарядят мощные снегопады с формирование внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты. Это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов», — рассказал синоптик. В выходные в дневное время прогнозируется еще более низкая температура — от минус одного до плюс четырех градусов, ночью — от минус четырех до плюс одного.

Специалист добавил, что, несмотря на зимнюю погоду, холода, скорее всего, не останутся в Центральной России до наступления весны. На следующей неделе вновь ожидается более теплая погода с дождями и дневной температурой до плюс 7-12 градусов — данный показатель близок к рекордам 85-летней давности для начала ноября.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что устойчивый снежный покров появится в Москве и Подмосковье в конце ноября.