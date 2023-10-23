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12:43, 23 октября 2023Ценности

Стало известно о расставании Ирины Шейк и Тома Брэди

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди расстались. Об этом сообщает издание TMZ.

Стало известно, что бывшие возлюбленные завершили свой роман без скандалов. Анонимные источники, связанные со знаменитостями, рассказали, что они в последнее время находились в разных городах. Так, Брэди был замечен отдыхающим на яхте в Майами, а Шейк — в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что манекенщицу заметили у дома футболиста. Тогда ее запечатлели рядом со зданием в Нью-Йорке, в котором расположены апартаменты спортсмена. Инсайдеры сообщили журналистам, что сначала в квартиру прибыл сам Брэди, а позже у дома появилась Шейк.

До этого модель заподозрили в возобновлении романа с Брэдли Купером, с которым они воспитывают шестилетнюю дочь Лею де Сьен Шейк Купер. Модель встречалась с актером с 2015 года, однако в 2019 году звезды расстались. Пара согласилась оформить равноправную опеку над ребенком.

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      Мария Винар
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