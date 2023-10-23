Названы самые опасные осложнения от таблеток для эрекции

Сотни мужчин в Великобритании обратились за медицинской помощью из-за осложнений после приема «Виагры» или других таблеток для эрекции. О том, какие последствия приема препарата стали самыми опасными, сообщает The Sun со ссылкой на данные, полученные от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

По данным Агентства, с 2018 года были зарегистрированы 678 случаев побочных действий препаратов для эрекции. Из них 15 закончились летальным исходом, один — ампутацией пениса, один — изменением формы полового члена из-за болезни Пейрони. Кроме того, 14 мужчин обратились в больницу с жалобами на боли, изгибы или нежелательный отек области половых органов, трое сообщили о приапизме — состоянии при котором эрекция сохраняется несколько часов.

Подчеркивается, что все эти последствия необязательно были вызваны именно приемом «Виагры». Тем не менее все случаи обращения к врачам, связанные с приемом препарата, фиксируются и отслеживаются.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель Индии скончался после того, как проглотил двойную дозу силденафила — вещества для потенции, входящего в состав «Виагры». Уточняется, что у мужчины было повышенное кровяное давление.