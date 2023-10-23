Суд отказал третьей супруге Градского в получении доли наследства артиста

Тверской суд Москвы отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве получения доли наследства третьей жене народного артиста России Александра Градского Ольге (урожденная Фартышева). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — заявили в учреждении. Отмечается, что разбирательства по данному делу шли в закрытом режиме.

В июне 2022 года стало известно, что третья супруга покойного Александра Градского Ольга потребовала долю в наследстве и подала в суд на своих детей — Марию и Даниила. Фартышева, в браке с которой певец прожил 23 года, с 1980 по 2003 год, обратилась в Тверской районный суд с требованием получить половину имущества исполнителя, которое он нажил в годы совместного с ней проживания.