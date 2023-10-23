Цены на бензин в Москве замерли

МТА: топливо в Москве перестало дешеветь после трех недель снижения цен

Розничная стоимость бензина и дизельного топлива в Москве не изменилась по итогам прошедшей недели после трехнедельного снижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

В среднем литр Аи-92 на столичных АЗС по-прежнему обходится в 50,46 рубля, а Аи-95 и дизтоплива — в 55,95 и 61,89 рубля соответственно.

Наибольшее снижение было зафиксировано в начале октября, когда цены на московских заправках упали на 30 копеек за литр, отреагировав на введение в России временного запрета на экспорт топлива. В дальнейшем они снижались на 8-10 копеек в неделю.

Ранее в Екатеринбурге сообщили о том, что на многих АЗС «Лукойла» пропал бензин. По разным данным, у крупнейшей частной нефтяной компании возникли перебои с топливом обеих популярных марок. На горячей линии «Лукойла» признали сложности с поставками, отметив, что на заправках может не быть и дизельного топлива.