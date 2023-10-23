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10:53, 23 октября 2023Спорт

Туктамышева рассказала о влиянии отстранения от турниров на ее карьеру

Туктамышева: продление отстранения стало одной из причин приостановки карьеры

Фото: Linnea Rheborg / Getty Images

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о влиянии отстранения от международных турниров на ее карьеру. Ее слова приводит Sports.ru.

Спортсменка поделилась, что продление отстранения россиян стало одной из причин приостановки карьеры. По словам Туктамышевой, ей не хватает «моментов, как поездка в теплую Италию или интересную Японию». «Тех самых ярких всплесков, поездок на международные старты сейчас нет. Поэтому пропускаю этот сезон», — объяснила она.

22 октября Туктамышева объявила, что приняла решение взять паузу в спортивной карьере. 26-летняя фигуристка пропустит сезон-2023/2024. «Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — рассказала она.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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      Дарья Коршунова
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