В Ростовской области сработали системы ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о работе систем ПВО

В Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие!» — пояснил он.

Губернатор добавил, что дальнобойная система ПВО в Ростовской области выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО) по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

В сети также появились кадры работы систем ПВО. На записи видно следы в небе, оставленные после уничтожения снарядов. По информации Telegram-канала Shot, предварительно, были сбиты две воздушные цели.

Ранее о срабатывании системы ПВО Голубев сообщал 21 октября. В результате работы российской ПВО была поражена воздушная цель.