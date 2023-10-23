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15:24, 23 октября 2023Россия

Появилось видео работы средств ПВО в небе над Ростовской областью

Shot опубликовал видео работы средств ПВО в небе над Ростовской областью

В сети появились кадры работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Ростовской областью. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно следы в небе, оставленные после уничтожения снарядов. По информации издания, предварительно, были сбиты две воздушные цели.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил сообщения о работе средств ПВО. По его словам, воздушные цели, количество которых он не уточнил, были поражены в 14:59. Разрушений и пострадавших нет.

19 октября Голубев также сообщал об уничтожении воздушной цели в регионе. Тогда жители Песчанокопского района сняли на видео воронку в земле, появившуюся посреди поля после работы системы ПВО. На записи также видно обломки неизвестного происхождения.

Еще одна атака на регион была отражена 21 октября. О последствиях на земле не сообщалось.

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      Константин Лысяков
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