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11:20, 23 октября 2023Россия

В СПЧ сравнили мигрантов с российской оппозицией

Член СПЧ Кабанов заявил, что мигранты ведут себя наглее российской оппозиции
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Оскорбившие самарского губернатора Дмитрия Азарова мигранты повели себя наглее российских оппозиционеров. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

Об оскорблении мигрантами Азарова рассказывал депутат Госдумы Александр Хинштейн — по его словам, подростки из Таджикистана записали видео, где заявили, что совершат с ним насильственные действия сексуального характера.

По словам Кабанова, никто из российских оппозиционеров не вел себя так дерзко и нагло, как подростки-мигранты из Самары.

«За все время существования оппозиции в новой России со стороны ее участников и лидеров не было похожего по дерзости и наглости подобного рода публичного "антивластного" заявления. Появление этого отвратительно оскорбительного и унизительного "видоса" неслучайно», — заявил он.

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Кабанов предположил, что, если мигранты захотят провести несанкционированный митинг, то россиянам «мало не покажется».

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей выяснили, что почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат.

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      Марк Леонов
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