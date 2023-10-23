Раскрыты характеристики флагмана Xiaomi 14 Pro

GizmoChina: Xiaomi 14 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Флагманский смартфон Xiaomi 14 Pro получит передовой процессор Qualcomm. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты сослались на сообщение китайских инсайдеров, согласно которым будущий флагман Xiaomi будет иметь топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также модель 14 Pro выйдет с камерой, которая получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 — таким же был оснащен Xiaomi 13 Pro.

Из раскрытых данных следует, что смартфон получит поддержку Dolby Vision Atmos, Hi-Res и Hi-Res Wireless Audio. Устройство будет иметь объективы Leica Summilux. Все гаджеты серии Xiaomi 14 выйдут с операционной системой HyperOS, основанной на Android, которая заменит MIUI. Прочие характеристики девайса не раскрываются.

В заключении специалисты отметили, что анонс смартфонов Xiaomi состоится в октябре. Девайсы должны представить 26 октября.

Xiaomi 13 Pro — предыдущий флагман бренда — был представлен в декабря 2022 года. Девайс получил 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED, процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 4820 миллиампер-часов.

В середине октября китайская корпорация Xiaomi представила новую операционную систему для смартфонов. Первыми доступ к HyperOS получат смартфоны серии Xiaomi 14.