Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному футболисту MLS

Игрок «Интер Майами» Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному футболисту MLS

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному игроку Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщается на сайте турнира.

Месси не попал в тройку финалистов в данной номинации. При этом форвард продолжает претендовать на награду лучшему новичку сезона. Он провел в лиге шесть матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

8 октября «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф MLS. Тогда же сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов. Однако Месси опроверг эту информацию.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.