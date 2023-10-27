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11:08, 27 октября 2023Спорт

Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному футболисту MLS

Игрок «Интер Майами» Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному футболисту MLS

Фото: Martin Zabala / XinHua / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выбыл из борьбы за приз самому ценному игроку Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщается на сайте турнира.

Месси не попал в тройку финалистов в данной номинации. При этом форвард продолжает претендовать на награду лучшему новичку сезона. Он провел в лиге шесть матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

8 октября «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф MLS. Тогда же сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов. Однако Месси опроверг эту информацию.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Дарья Коршунова
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