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15:08, 28 октября 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о правильной заминке после тренировки

Фитнес-эксперт Горбунова призвала не игнорировать заминку после тренировки

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала о правильной заминке после тренировки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горбунова призвала не игнорировать заминку после тренировки, поскольку она позволяет расслабить мышцы. По ее словам, это помогает организму успокоиться, восстановить дыхание и кровообращение.

Горбунова предложила несколько вариантов заминки. Первый — походить по беговой дорожке в умеренном темпе пять-семь минут, плавно уменьшая темп до полной остановки.

Также можно сделать плавные наклоны: поставьте ноги ровно, на ширине плеч, поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох, на выдохе наклонитесь, как можно ниже и опустите руки, сохраняя шею и плечи расслабленными. Повторите три-четыре раза.

Еще один вариант, который посоветовала Горбунова, — выделить одну тренировку только на развитие гибкости. Она объяснила, что это поможет убрать мышечный дискомфорт.

Ранее Петрова предложила еще несколько упражнений для поддержания здоровья спины. Она рекомендовала делать боковые наклоны и имитацию стрельбы из лука.

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      Дарья Коршунова
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