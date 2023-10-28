Олимпийский чемпион из России высказался о выступлении в нейтральном статусе

Нагорный заявил, что мнения о выступлении в нейтральном статусе разделились

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС.

Атлет отметил, что мнения на этот счет в стране разделились. При этом он привел в пример недавний чемпионат мира по борьбе. «Наши спортсмены вообще выступали без опознавательных знаков, но никто про них не сказал, что они предатели, а президент страны поздравил с успехом», — отметил Нагорный.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх-2024 в Париже не принято.