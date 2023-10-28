Рой Джонс оценил шансы провести бой против Федора Емельяненко

Рой Джонс-младший заявил о готовности провести бой против Федора Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший оценил шансы провести бой против российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», — заявил он.

54-летний Джонс провел последний бой на профессиональном уровне в 2018 году. Всего на его счету 66 побед при девяти поражениях в профессиональной карьере. В 2015 году американец получил российское гражданство.

10 августа Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. 47-летний спортсмен завершил карьеру в феврале этого года. На его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.