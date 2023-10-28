Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных, опубликованных на портале оповещения населения об угрозах воздушных атак.

Согласно украинскому сайту, тревога объявлена в Киевской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и других областях и даже в Закарпатье.

Данные о возможных атаках с воздуха начали поступать в 10:53 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили украинский штурмовой самолет Су-25. Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла удары по скоплению живой силы украинских войск в Херсонской области.