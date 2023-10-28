Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 28 октября 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
СюжетРоссийские войска

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных, опубликованных на портале оповещения населения об угрозах воздушных атак.

Согласно украинскому сайту, тревога объявлена в Киевской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и других областях и даже в Закарпатье.

Данные о возможных атаках с воздуха начали поступать в 10:53 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили украинский штурмовой самолет Су-25. Кроме того, группировка войск «Днепр» нанесла удары по скоплению живой силы украинских войск в Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

      Жителей столицы предупредил о ноябрьской погоде на выходных

      Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

      Вышедшая замуж за своего пасынка 53-летняя россиянка объяснила свой поступок

      Человек с параличом научился управлять бытовой техникой силой мысли

      14 регионов Украины остались без электричества

      Израиль ответил ударами по месту запуска ракеты «земля-воздух» из Ливана

      Пленный ВСУ заявил о снабжении украинских военных на передовой наркотиками

      Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

      Уехавший из России актер сериала «Кухня» сдал в аренду свою квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости