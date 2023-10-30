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11:49, 30 октября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость была замечена вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком, на праздновании дня рождения австралийской супермодели Пиа Миллер. Для мероприятия поп-исполнительница выбрала облегающее зеленое платье, оформленное глубоким декольте и разрезом. При этом ее образ дополнили открытые босоножки и укладка с объемом у корней.

Поклонники восхитились моложавой внешностью артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Эта женщина не стареет», «Ты выглядишь великолепно», «Богиня!», «Выглядишь абсолютно потрясающе», «Тебе так подходит этот цвет», — высказывались они.

Ранее Дженнифер Лопес сняли на видео в откровенном наряде. На размещенных кадрах исполнительница предстала во время подготовки к презентации своей новой коллекции нижнего белья This Is Me Now, созданной совместно с итальянским брендом Intimissimi. Так, звезда находилась в гримерной зоне, где, сидя на стуле, крепила подвязку от ажурных чулок к поясу.

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      Мария Винар
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